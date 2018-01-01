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حماية يستنكر عدم إدراج إسرائيل ضمن قائمة "العار" بشأن الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين

الأحد 04 أغسطس 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل في قائمة "العار"، بشأن الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين للعام 2018، وهو العام الذي سجل أعلى نسبة انتهاكات بحق أطفال فلسطين  

وأكد مدير المركز عمر القاروط، أن أحكام القانون الدولي تكفل حماية خاصة للأطفال الذين يبلغون أقل من ( 18) عاما، إلا أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة مستمرة في استهداف الأطفال وانتهاك حقهم في الحياة، مشدداً أن هذه الجرائم ما هي إلا نتيجة لإمعان المجتمع الدولي في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الأطفال.

 وأعرب القاروط، عن استغرابه من عدم استجابة الأمين العام للأمم المتحدة حتى اللحظة لطلب المركز السابق، بضرورة إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة " العار " السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة من أجل العمل على إدراج إسرائيل ضمن قائمة العار.

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