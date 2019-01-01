قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويتحول إلى الحكم المدني

ابو ظبي / وكالات/

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني و”قوى الحرية والتغيير” على الوثيقة الدستورية.

وكتب قرقاش، على حسابه على موقع تويتر، اليوم الأحد :”يطوي السودان صفحة حكم (الرئيس السابق عمر) البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني”.

وأضاف :”الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة”.

كان الوسيط الأفريقي للأزمة السودانية محمد الحسن ولد لبات أعلن أن الجانبين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية. وعقد الجانبان اجتماعا الليلة الماضية لترتيب مراسم التوقيع الرسمي.

وكانت الإمارات تعهدت مع السعودية في نيسان/أبريل الماضي بدعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني وتخفيف الضغوط على الجنيه.