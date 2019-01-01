رام الله /سما/

تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزيرة الصحة د. مي كيلة، تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشاريع لدعم القطاع الصحي بقيمة 2.9 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وبتنفيذ من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار"بكدار" في المحافظات الشمالية.



وشكر اشتية البنك الإسلامي للتنمية على تمويله مئات المشاريع الحيوية في فلسطين، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الصحي ومرافقه يصب في استراتيجية الحكومة لتوطين العلاج والاستثمار في مؤسساتنا الصحية لتوفير خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية.وتشمل الاتفاقية، التي وقعها رئيس "بكدار" محمد أبو عوض وممثل البنك الاسلامي المهندس هاني أبو ذياب، تنفيذ مشاريع تطوير وبناء عدد من المرافق الصحية في المحافظات الشمالية، في حين سيتم التعاقد مع الجهات المستفيدة لتنفيذ مشاريع المحافظات الجنوبية.



وتنص الاتفاقية على مشاريع بناء عيادات صحية في خرسا والرماضين في الخليل ومادما في نابلس، وبناء مركز صحي في جينصافوط/ قلقيلية، وبناء طابق إضافي لمديرية صحة طوباس وتشطيب مبنى صحة طولكرم وأعمال ترميم في كل من مديرية صحة سلفيت والعيادة الصحية في يعبد ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم.

