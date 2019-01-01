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وفاة شاب متأثرا باصابته برصاص الامن الفلسطيني في نابلس

الأحد 04 أغسطس 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرا باصابته برصاص الامن الفلسطيني في نابلس


نابلس / سما /


أعلن صباح اليوم الاحد، عن وفاة الشاب هاشم عمر عطا الله عيسي الطيراوي بعد اصابته برصاص قوات الامن في مخيم بلاطة قبل ثلاثة اسابيع.
وقالت مصادر محلية ان قوات الامن الفلسطيني كانت بمهمة رسمية في مخيم بلاطة، واقامت حاجزا للتفتيش وبعد وقت قصير وصل الشاب هاشم عطا الله الى الحاجز وتوقف ورفض الانصياع لاوامر قوات الامن باتباع التعليمات وقام بتشغيل السيارة والفرار من المكان ما اضطر قوات الامن الفلسطيني الى اطلاق النار الامر الذي ادى الى اصابته بجروح خطيرة.


واضافت المصادر ان قوات الامن الفلسطيني شكلت لجنة تحقيق بالموضوع على الفور، وقامت بنقل الشاب الى المستشفيات الاسرائيلية وقدمت كل ما يمكن تقديمه اتجاه الشاب، وقام العميد محمد سلامة قائد قوات الامن شخصيا بزيارته في مستشفى رامبام في حيفا الا ان امر الله وقدره شاء ان يفارق الحياة.


وناشدت قوات الامن الفلسطيني عدم الانجرار وراء بعض الاصوات الخارجة عن الصف الوطني التي تحاول اثارة الفتن في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا ان قوات الامن ستقف الى جانب الشعب الفلسطيني دوما وان اي خطأ غير مقصود هنا وهناك سوف تتحمل قوى الامن مسؤوليته، مقدرين تفهم العائلة لظروف اصابته.
وقال شهود عيان في نابلس ان عشرات الشبان قاموا باشعال الاطارات في شارع القدس بنابلس ما ادى الى عرقله حركة السير احتجاجا على وفاة الشاب.
 

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