بالأسماء: الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، اليوم الاحد، اسماء المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء وعائلاتهم.

وأكدت رئيسة المؤسسة انتصار الوزير، أن اختيار الحجاج تم وفق شروط واضحة ومعايير ثابتة تتعلق بتاريخ الاستشهاد.

وأضافت أن المكرمة تشمل 1000 حاج وحاجة تم تقاسمها مناصفةً بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشكرت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة السنوية لعائلات شهداء فلسطين، مؤكدةً الأثر الطيب الذي تتركه هذه المكرمة في نفوس عائلات الشهداء وأسرهم، وتزيد من روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين السعودي والفلسطيني.

كما شكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية بشكل عام وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف آل الشيخ وللطاقم المشرف على المكرمة بشكل خاص على الجهود الاستثنائية والتعاون التام لتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام إتمام المكرمة على أكمل وجه، وسفارتي المملكة العربية السعودية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، قال وكيل مساعد مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، رئيس بعثة الحج لأسر الشهداء خالد جبرين، إن الإجراءات الرسمية والتحضيرات لبعثة الحج لأسر الشهداء لهذا العام 2019 قد انتهت، وقد تم وضع التأشيرات اللازمة على جوازات السفر.

وأوضح أن مواعيد السفر لحجاج المكرمة قد تم تحديدها مع الجانب السعودي سواء لحجاج المحافظات الشمالية عبر مطار الملكة علياء الدولي أو لحجاج المحافظات الجنوبية عبر مطار القاهرة الدولي، وسيكون التحرك من مراكز المدن لكافة المحافظات الجنوبية والشمالية صباح يوم الثلاثاء 6/8/2019، مشدداً على ضرورة مراجعة الأسر الحاصلة على المكرمة لمدريات المؤسسة كل في محافظته من أجل إتمام الإجراءات والإطلاع على التعليمات والمواعيد.

وجاءت قوائم الحاصلين على المكرمة لهذا العام 2019 كما يلي :

كشوفات المكرمة الضفة

كشوفات المكرمة غزة