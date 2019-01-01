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القبض على فتاه لمزاولتها مهنة التسول في بيت لحم

الأحد 04 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة على فتاة اثناء مزاولتها مهنة التسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن معلومات وصلت لقسم المباحث العامه بشرطة المحافظه من مصادر موثوقه تفيد بوجود فتاه تقوم بالتسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم على الفور تحركت قوه من المباحث العامه الى بلدة الخضر حيث تم القاء القبض على الفتاه المشتبه بها وضبط بحوزتها مبلغ 1500 شيكل .

وأضافت انه تم احضار الفتاه الى المديريه وبسؤالها واخذ افادتها افادت بقيامها بمزاولة مهنة التسول في بيت لحم وتاتي الى بيت لحم بصفه مستمره للتسول .

واكدت انه تم تحويل الفتاه المشتبه بها والمبلغ المضبوط الى جهة الاختصاص لاستكمال كافة الاجراءات القانونيه بحقها اصولا .

#فتاه #التسول

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