"التربية" "وبكدار" يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة

غزة / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أبو عوض، مذكرة تفاهم لإنشاء وتوسعة وتأثيث مدارس حكومية في قطاع غزة؛ بتمويل من صندوق الأقصى وإدارة البنك الإسلامي للتنمية- جدة.

وفي السياق، أشار عروتاني إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق الحرص الذي توليه الوزارة للنهوض بقطاع التعليم ودعمه، والاستفادة من مخرجاته لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، ومأسسة الشراكات مع المؤسسات الفاعلة في هذا المجال بما يضمن دفع عجلة التطوير بشكل شمولي.

وعبّر الوزير عن شكره لـ"بكدار" وطواقمها كافة لجهودهم المبذولة في سبيل دعم وإسناد توجهات الوزارة التطويرية.

من جانبه، أشاد أبو عوض بالجهود التطويرية للوزارة، مؤكداً استمرارية التعاون معها في كافة المجالات المختلفة؛ لضمان الارتقاء بالقطاع التعليمي وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.