إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

رام الله / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم الأحد، بجروح طفيفة، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي إن مستوطني "حلميش" المقامة على أراضي القرية، هاجموا عددا من المواطنين، أثناء مرافقتهم موظفين من هيئة تسوية الأراضي والمياه والمساحة في أراضيهم، وألقوا الحجارة باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأمنت الحماية للمستوطنين.

وبين التميمي أن الأرض التي وقع فيها الاعتداء تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.