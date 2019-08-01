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مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة

الأحد 04 أغسطس 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة


صيدا/ وكالات/

قتل اليوم المتشدد بلال العرقوب واعتقل نجلاه يوسف وأسامة، خلال اشتباك بين مجموعته والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان.

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ولقي العرقوب الذي يقود مجموعة إسلامية متشددة مصرعه بعد رصده وتتبع تحركاته، إثر فراره على خلفية اشتباكات بين مجموعته والقوة الأمنية المشتركة في صيدا.

كما اعتقل نجلاه يوسف وأسامة، وتم تسليمهما عبر القوة المشتركة الفلسطينية إلى مخابرات الجيش اللبناني، فيما يجرى البحث عن ابنه الثالث محمد.

لبنان.. مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال

وكان العرقوب قد فرّ من مربعه الأمني في حي الرأس الأحمر، الذي استهدفته عملية عسكرية مشتركة بين "عصبة الأنصار الإسلامية" و"حركة فتح" فجر السبت، عقب اتهامه باغتيال ناشط في فتح كان يلقب بأبي حسن الخميني.

وأطلق المسلحون اليوم النار في عين الحلوة ابتهاجا بمقتل العرقوب، فيما أطلقت نساء المخيم الزغاريد بعد أنباء مصرعه وفقا للمصادر التي قالت، إنه مارس الإرهاب ضد المخيم والجيش اللبناني وتنظيمات فلسطينية متواجدة في المخيم.

المصدر: الوكالة الوطنية

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