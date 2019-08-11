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المفتي: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة

الأحد 04 أغسطس 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة


رام الله / سما /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ هو الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة من صباح يوم الأحد 10 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 11/8/2019م حسب التوقيت الصيفي.

وحث المفتي المواطنين على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والتقوى خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، التي أقسم الله تعالى بها في فاتحة سورة الفجر، فقال عز وجل: {وَالْفَجْرِ *وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (الفجر:1-3)، والتي منها يوم عرفة، الذي يباهي الله فيه الملائكة بالحجاج، كما جاء في الحديث الصحيح: (ما من يَوْمٍ أَكْثَرَ من أَنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْدًا من النَّارِ من يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ المَلائِكَةَ، فيقول: ما أَرَادَ هَؤُلاءِ). (صحيح مسلم)

واكد المفتي على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). (صحيح مسلم)

وناشد المواطنين زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام المباركة ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

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