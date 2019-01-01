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عائلات القتلى الإسرائيليين تحتج على ظروف اعتقال الأسرى

الأحد 04 أغسطس 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات القتلى الإسرائيليين تحتج على ظروف اعتقال الأسرى


القدس المحتلة / سما /

نظمت عائلات القتلى الإسرائيليين، اليوم الأحد، وقفة أمام سجن عوفر احتجاجاً على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين بحجة أنهم يمتلكون الكثير من المزايا.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن العشرات وصلوا إلى سجن عوفر، رافعين شعارات تطالب بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وادعى المحتجون أن الأسرى يحصلون على ميزات كثيرة داخل السجون، على حساب الإسرائيليين.

وجاء ذلك بعد نشر تقرير ادعت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية وجود مرافق لياقة بدنية للأسرى في كل سجن، وأن كل سجين يحق له الحصول على مجلة أو صحيفة واحدة، بالاضافة لمشاهدتهم للتلفاز.

وفندت العديد من المراكز الحقوقية للفلسطينيين تلك الإدعاءات، واتهمت الاحتلال بتشديد إجراءاته ضد الأسرى.

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