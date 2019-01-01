سلطة النقد تحذر المواطنين من أية عمليات مالية مع أطراف مجهولة

رام الله / سما /

ناشدت سلطة النقد، اليوم الأحد، المواطنين أخذ الحيطة والحذر فيما يخص تنفيذ أية عمليات مالية مع أطراف مجهولة.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان صحفي، أن بلاغات قد وردت حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات احتيال عبر تلقيهم رسائل أو اتصالات من أشخاص مقيمين خارج دولة فلسطين تحثهم على إرسال حوالات مالية سريعة لهم بهدف الإسراع وتسهيل إرسال الجوائز والتبرعات لهم تحت مسميات فوزهم بمبالغ مالية أو سيارات فارهة من خلال برامج معينة، أو استخدام أسماء لأمراء وأثرياء عرب لتلقي تبرعات، وغير ذلك من الوعود الكاذبة.

ودعت المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذا النوع من الأساليب الجرمية، وذلك حماية للمواطنين من التعرض لعمليات نصب أو احتيال وحفاظا على الاستقرار المالي.