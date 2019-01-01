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وفد عسكري قطري في إيران

الأحد 04 أغسطس 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد عسكري قطري في إيران


طهران /وكالات /

وصل إلى طهران وفد عسكري من خفر السواحل القطرية، يترأسه القائد عبد العزيز علي المهندي، لبحث التعاون البحري بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي.

وسيبحث الاجتماع تقييم الإنجازات السابقة، وسيناقش طرح سبل جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في الدول جنوب الخليج تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين، وتؤكد على وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون.

وأبرمت إيران والإمارات يوم الخميس المنصرم اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

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