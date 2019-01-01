أبو مرزوق: دول خليجية اخرى ستتبع الامارات في اندفاعها نحو ايران

الدوحة/وكالات/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق :إن اندفاع الإمارات نحو إيران وإبرام اتفاقية أمنية، سيتبعه آخرون ولا بحدث ذالك بمعزل عن الموقف الأمريكي، ولهذا الامر تداعيات على ساحات غير محسومة النتائج فيها".

واضاف ابو مرزوق في تغريدة له "أسجل هنا أمرين وهما تصريح المبعوث الأمريكي لسوريا(ان وجود القوات الإيرانية يعود للحكومة السورية) والانسحاب الإماراتي من اليمن" موضحا " هناك إنعطافة إماراتية نحو علاقاتها مع إيران حيث اللقاءات السرية الأمنية المتعددة، والانسحاب من الصراع في اليمن،توجت باجتماع امني في طهران حفاظاً على أمن الخليج والمضيق".

وتابع "هذه خطوة تعتبر إنقلابا على سياسة التجيش والعداء لايران، ويبقي العزوف عن صداقة (اسرائيل) كأحد أهداف امريكا".