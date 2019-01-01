  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أبو مرزوق: دول خليجية اخرى ستتبع الامارات في اندفاعها نحو ايران

الأحد 04 أغسطس 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: دول خليجية اخرى ستتبع الامارات في اندفاعها نحو ايران


الدوحة/وكالات/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق :إن اندفاع الإمارات نحو إيران وإبرام اتفاقية أمنية، سيتبعه آخرون ولا بحدث ذالك بمعزل عن الموقف الأمريكي، ولهذا الامر تداعيات على ساحات غير محسومة النتائج فيها".

واضاف ابو مرزوق في تغريدة له "أسجل هنا أمرين وهما تصريح المبعوث الأمريكي لسوريا(ان وجود القوات الإيرانية يعود للحكومة السورية) والانسحاب الإماراتي من اليمن" موضحا " هناك إنعطافة إماراتية نحو علاقاتها مع إيران حيث اللقاءات السرية الأمنية المتعددة، والانسحاب من الصراع في اليمن،توجت باجتماع امني في طهران حفاظاً على أمن الخليج والمضيق".

وتابع "هذه خطوة تعتبر إنقلابا على سياسة التجيش والعداء لايران، ويبقي العزوف عن صداقة (اسرائيل) كأحد أهداف امريكا".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد بالتفاصيل.. سرايا القدس تنشر فيديو يرصد مراحل تطور راجمات الصواريخ لديها

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

وفاة داعية سعودي داخل السجن

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا

الأخبار الرئيسية

المالية: رواتب موظفي غزة والضفة غدا عبر البنوك وبهذه النسبة ..

نتنياهو يخشى التورط بحرب في غزة تتضمن القيام بعملية برية في عمق القطاع

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود