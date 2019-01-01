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هاري وميغان يطلبان باقتراحات لمتابعة حسابات على إنستغرام

الأحد 04 أغسطس 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاري وميغان يطلبان باقتراحات لمتابعة حسابات على إنستغرام


وكالات / سما /

دعا دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل متابعيهما على موقع إنستغرام لإرسال اقتراحاتهم لحسابات تستحق متابعتهما لها.

فمن خلال رسالة نشرها الزوجان عبر حسابهما الرسمي على الموقع، طلبا التعرف على ما وصفوه بـ "قوتك نحو التغيير" حيث قالا في رسالتهما: " نرجو أن تعلقا باقتراحات لأشخاص تقتدون بهم ومنظمات تقوم بعمل عظيم وحسابات تلهمكم لكي تكونوا أفضل، أو لأشخاص ينشرون التفاؤل بغد أفضل وعلينا متابعتها"، حسب ما نشر موقع CNN.

الدعوة التي نشرها الأمير وزوجته تأتي كجزء من مبادرة أطلقاها منذ بضعة أشهر بهدف تسليط الضوء على الجهات التي تقوم بعمل تطوعي أو خيري. وسيتم اختيار 15 حسابا لمتابعتها خلال شهرأغسطس/آب، حيث يقوم دوق ساكس وزوجته بمتابعة حسابات جديدة كل شهر.

ووقع اختيار الزوجان الملكيان الشهر الماضي على البيئة والمنظمات والأفراد التي تعمل جاهدة لمقاومة التغيرات المناخية والتوعية بخطورتها ليكونا موضوع الحسابات التي سيتم متابعتها على موقع إنستغرام.

#الأمير هاري #ميغان ماركل

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