قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة وتعتدي بالضرب المبرح على قاصر

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، (11) مواطناً على الأقل من الضفة من بينهم ثمانية مواطنين من القدس، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين بالضرب المبرح، من بينهم القاصر المقدسي جمال علي الغول، حيث جرى نقله إلى المستشفى عقب الاعتداء عليه.

وبين نادي الأسير أن ثمانية مقدسيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط وهم: القاصر جمال علي الغول، وشقيقه أحمد، وعدي داري، وعلاء أحمد داري، وعلي محمد عبيد، ومحمد مرعي درباس، وأحمد غزاوي، ونصار جابر.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: الأسير السابق فراس محمود ابو الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة، وأحمد جمال البدوي.