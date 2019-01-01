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وزيرا الاقتصاد والعمل يبحثان سبل تحسين بيئة الاعمال

الأحد 04 أغسطس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والعمل نصري أبو جيش سبل تحسين وتطوير بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات والخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال. وأكدا على وضع برنامج تنفيذي لتعزيز الرقابة والتفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية وتوفير حاضنات التشغيل التي من شانها تمكن الشباب من  المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.

وأكدا  خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث على اهمية توفير البنية التحتية ذات الصلة بالتدريب المهني وفق التخصصية بما يلبي حاجة المنشات الصناعية من الأيدي  العاملة مبينا ان منطقة جنين الصناعية تحتاج في مرحلة التشغيل 15الف فرصة عمل متخصصة.

#الاقتصاد

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