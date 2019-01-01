المالية: صرف رواتب "طموح 2" اليوم

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت "طموح 2" عن شهر مايو الماضي اليوم الأحد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بيان بكر إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.

وذكر بكر أن راتب مايو هو الأخير الذي سيتم صرفه للمستفيدين من برنامج "طموح 2" والذي استمر لمدة 6 أشهر.

وأطلقت وزارة العمل في نوفمبر من العام الماضي برنامج "طموح 2" لتنمية قدرات الشباب والخريجين الذي وفر (5000) فرصة عمل للخريجين والعمال، والذي تموله المؤسسة الحكومية ويستهدف القطاعات التالية: (القطاع الحكومي، القطاع شبه الحكومي، القطاع الأهلي، والقطاع الخاص).