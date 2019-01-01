سابع صفقات النشامى الصيفية

غزة / سما /

أعلن نادي شباب خانيونس عن صفقته السابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد شباب خانيونس انضمام الحارس عطايا جودة لصفوفه مدة موسم واحد, عقب رحيله عن نظيره خدمات رفح هذا الصيف.

وسبق لـ"النشامى" التعاقد مع ستة لاعبين هذا الصيف, وهم عمر أبو شقرة, وخليل مطر, وإياد النبريص, وعلاء النبريص, وخليل أبو جزر, ومحمد بركات.

يشار إلى أن شباب خانيونس يطمح للعودة إلى اعتلاء منصات التتويج من جديد, بعدما تنازل عن لقبي الدوري والكأس في الموسم الأخير لمصلحة خدمات رفح.