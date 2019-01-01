بعد ساعات على مجزرة تكساس: مقتل 7 أشخاص في اطلاق نار بولاية اوهايو

وكالات

لم تمر سوى بضع ساعات على مجزرة وقعت في تكساس، وإذا بوكالات الانباء تورد معلومات عن حادث اطلاق نار مشابه وقع في مدينة دايتون في ولاية اوهايو الامريكية، مما أدى الى مقتل 7 أشخاص، واصابة 10 آخرين على الأقل حتى الآن.

وقالت مصادر اعلامية ان من بين المصابين كذلك هو منفذ عملية اطلاق النار، وانه تم القاء القبض عليه، ويجري حاليا رصد كل ملابسات الواقعة من قبل الشرطة.

هذا ولم ترد لغاية الآن تفاصيل عن حالة المصابين.

مجزرة في تكساس

هذا وكان قبل ذلك بعدة ساعات، قد قُتل 20 شخصا السبت في إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو في تكساس، في آخر حوادث إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة.

وفيما دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقل من اسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وتم توقيف مشتبه به فيما تقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار قام بكتابته.

وأظهرت تسجيلات كاميرات الهواتف العديد من الجثث على أرض مرآب المتجر فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين من المتجر فيما كان يسمع دوي إطلاق النار.