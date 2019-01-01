  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد ساعات على مجزرة تكساس: مقتل 7 أشخاص في اطلاق نار بولاية اوهايو

الأحد 04 أغسطس 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ساعات على مجزرة تكساس: مقتل 7 أشخاص في اطلاق نار بولاية اوهايو


وكالات

لم تمر سوى بضع ساعات على مجزرة وقعت في تكساس، وإذا بوكالات الانباء تورد معلومات عن حادث اطلاق نار مشابه وقع في مدينة دايتون في ولاية اوهايو الامريكية، مما أدى الى مقتل 7 أشخاص، واصابة 10 آخرين على الأقل حتى الآن.

وقالت مصادر اعلامية ان من بين المصابين كذلك هو منفذ عملية اطلاق النار، وانه تم القاء القبض عليه، ويجري حاليا رصد كل ملابسات الواقعة من قبل الشرطة.

هذا ولم ترد لغاية الآن تفاصيل عن حالة المصابين.

مجزرة في تكساس

هذا وكان قبل ذلك بعدة ساعات، قد قُتل 20 شخصا السبت في إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو في تكساس، في آخر حوادث إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة.

وفيما دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقل من اسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وتم توقيف مشتبه به فيما تقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار قام بكتابته.

وأظهرت تسجيلات كاميرات الهواتف العديد من الجثث على أرض مرآب المتجر فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين من المتجر فيما كان يسمع دوي إطلاق النار.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد بالتفاصيل.. سرايا القدس تنشر فيديو يرصد مراحل تطور راجمات الصواريخ لديها

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا

وفاة داعية سعودي داخل السجن

لأول مرة : السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)

الأخبار الرئيسية

860x484

استمر لشهرين.. الاحتلال ينهي تدريبًا داخل المناطق السكنية والأنفاق بغزة

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود

يهود

منظمة إسرائيلية تبحث عن "يهود مسلمين" في العالم العربي

الرئيس

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل