سلاح البحرية الإسرائيلي يجري تدريبات دولية بحيفا

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي، سيجري صباح غدا الأحد، تدريبات بحرية دولية، بمشاركة عشرة أساطيل بحرية أجنبية.

ونقلت القناة العبرية، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التدريبات ستجري بميناء حيفا، وقبالة سواحل المدينة، وستستمر حتى يوم الخميس القادم".

وأضاف الناطق: "أن التدريبات تحاكي تقديم المساعدات الإنسانية لبعض الدول، في حال حدوث زلازل قوية".

وتابع: "خلال التدريبات سيشعر السكان بحيفا، بحركة نشطة للطائرات الحربية، والقطع الحربية بالبحر على مدار أيام التدريب".

وأشار الناطق الى أن هذه التدريبات معد لها مسبقاً، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2019، وتهدف الى رفع الكفاءة والحفاظ على الجهوزية.