  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلاح البحرية الإسرائيلي يجري تدريبات دولية بحيفا

الأحد 04 أغسطس 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح البحرية الإسرائيلي يجري تدريبات دولية بحيفا


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي، سيجري صباح غدا الأحد، تدريبات بحرية دولية، بمشاركة عشرة أساطيل بحرية أجنبية.

ونقلت القناة العبرية، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التدريبات ستجري بميناء حيفا، وقبالة سواحل المدينة، وستستمر حتى يوم الخميس القادم". 

وأضاف الناطق: "أن التدريبات تحاكي تقديم المساعدات الإنسانية لبعض الدول، في حال حدوث زلازل قوية".

وتابع: "خلال التدريبات سيشعر السكان بحيفا، بحركة نشطة للطائرات الحربية، والقطع الحربية بالبحر على مدار أيام التدريب".

وأشار الناطق الى أن هذه التدريبات معد لها مسبقاً، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2019، وتهدف الى رفع الكفاءة والحفاظ على الجهوزية.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد بالتفاصيل.. سرايا القدس تنشر فيديو يرصد مراحل تطور راجمات الصواريخ لديها

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا

وفاة داعية سعودي داخل السجن

لأول مرة : السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يخشى التورط بحرب في غزة تتضمن القيام بعملية برية في عمق القطاع

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود

يهود

منظمة إسرائيلية تبحث عن "يهود مسلمين" في العالم العربي

الرئيس

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل