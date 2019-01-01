كحيل يسجل أول أهدافه في بلجيكا

بروكسل / سما /

سجل المدافع الفلسطيني محمد كحيل أول أهدافه مع فريقه "RAAL La Louvière" البلجيكي, خلال مباراة ودية أمام نظيره "LLBraine" (5-1), استعدادا لدوري الدرجة الثالثة في بلجيكا.

ولعب كحيل المباراة أساسيا في تشكيلة "RAAL La Louvière", قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه, مستغلا ركلة ركنية نفذها أحد زملائه, قبل أن يضع الكرة برأسه داخل الشباك.

ويعوّل كاسافي روبيرت مدرب "RAAL La Louvière" على المدافع الغزي كثيرا, خاصة أنه أشركه في جميع المباريات الودية خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن كحيل ظهر في عدة مراكز مع فريقه الجديد بالمباريات الودية, وتحديدا في قلب الدفاع, والظهير الأيمن, وخط الوسط الارتكاز, ليكون أحد الركائز الأساسية التي ينوي المدرب روبيرت الاعتماد عليها في الموسم الجديد.