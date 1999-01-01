ائتلاف الناشطين يطلق حملة لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة

غزة / سما /

بدأ ائتلاف الناشطين لتبنى قضايا الإعاقة بتنفيذ حملة لجمع 100 ألف توقيع في إطار فعاليات تشغيل ذوي الاشخاص الإعاقة وفقاً لقانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 والذي ينص على تشغيل 5% من ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات.

وشملت الحملة جمع تواقيع المؤسسات وشخصيات اعتبارية والمواطنين وتقديمها لجهات الاختصاص وصناع القرار للضغط من أجل إجبار المؤسسات الأهلية والرسمية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الحملة إلى حالة رأي عام من أجل تمكين ذوي الإعاقة من إعالة أسرهم وتخفيف حالة الفقر التي يمرون بها.

وتأتي الحملة بالتزامن مع قرب تنفيذ برنامج تشغيل الخريجين والعمال وخلق فرص عمل ضمن مشروع غزة الطارئ المال مقابل العمل الممول من البنك الدولي والذي ينفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في مقر جمعية الإغاثة الفلسطينية في مخيم جباليا، بحضور عدد كبير من أعضاء الائتلاف.

وأقر المجتمعون ضرورة تكيف الجهود من أجل ضمان تطبيق المادة الخاصة بتشغيل نحو 5% من المستفيدين من مشروع العمل مقابل الغذاء ليكونا من الاشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن طبيعة إعاقاتهم.

وقالوا أن الحملة تستهدف أيضاَ الضغط على اللجنة القطرية من أجل الأخذ بالاعتبار توزيع منحة المائة دولار على أسر ذوي الإعاقة ، مؤكدين على حق هؤلاء في تلقي المساعدات أسوى بغيرهم من الفقراء.

وبحث أعضاء الائتلاف الأوضاع المردية التي يمر بها الاشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بسبب سوء الظروف الاقتصادية وحالات الفقر وغياب السبل الكفيلة بتلبية احتياجاتهم من الأدوات المساعدة لاسيما في ظل ارتفاع أعدادهم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وقدم بعض الأعضاء مداخلات قصيرة تحدثوا فيها حول التطورات في بعض قضايا ذوي الإعاقة المتعلقة بتقليص الخدمات التعليمة التي يتلقاها أطفال مدراس الصم التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا"، فيما بحثوا بعض احتياجات ذوي الإعاقة لموائمة المؤسسات العامة، مشيرين إلى أن بلدية بيت حانون استطاعت موائمة الكثير من المؤسسات وإنشاء حديقة ترفيهية تتناسب وطبيعة الإعاقات.

على الصعيد ذاته كرم ائتلاف النشاطين لتبني قضايا الإعاقة الفتاة نهيل الشرافي من ذوات الإعاقة لمناسبة إصدار روايتها "انتظار".

والفتاة الشرافي التي تحدت إعاقتها استطاعت تأليف رواية من أربعة فصول تحدثت فيها حول الواقع الفلسطيني في ظل الحصار.

وأثنى أعضاء الائتلاف عن قدرات الفتاة صاحبة الإعاقة الحركية وإبداعها في خلق حالة جديدة من الإبداع الثقافي.

كما أعلن ائتلاف الناشطين عن استعداداه لتنظيم حفل تكريمي لسبعة من الطلاب من ذوي الإعاقة الناجحين في الثانوية العامة في الثامن من شهر أغسطس.

زيارة ميدانية

إلى ذلك التقى أعضاء ائتلاف الناشطين رئيس بلدية بيت حانون الدكتور محمد نازك الكفارنة في مكتبه، والاطلاع على جهود البلدية في خدمة ذوي الإعاقة في البلدة

وقدم مصطفى عابد منسق الائتلاف ومدير برنامج التاهيل المجتمعي بالإغاثة الطبية كلمة أشار فيها إلى أهداف وإستراتيجية عمل الائتلاف في تلبية احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة وحالة التشبيك والتنسيق مع كافة المؤسسات بهدف الوصول لمستوى عالي من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وثمن عابد جهود بلدية بيت حانون في أخذها بعين الاعتبار احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة وتمكنها من تنفيذ بعض المشاريع التي تخدم ذوي الإعاقة.

من جهته قدم الكفارنة مداخلة أشار فيها إلى إستراتجية عمل البلدية في خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص جزء من مشاريعها التطويرية لصالحهم، موضحاً أنها قامت بتعبيد بعض الشوارع المؤدية لمنازل ذوي الإعاقة كما تستعد لعمل موائمة بيئية للكثير من المؤسسات في مناطق نفوذ البلدة.

افتتاح متنزه لذوي الإعاقة

وافتتح أعضاء الائتلاف برفقة وفد من بلدية بيت حانون متنزه عام في البلدة مقام على مساحة واسعة.

وخصصت البلدية عند تنفيذها لمشروع المتنزه قسم خاص للأطفال ذوي الإعاقة يشمل على ألعاب خاصة بهم.

وتمكن هؤلاء الذي يعانون من إعاقات حركية من استخدام الألعاب بكل يسر وسهولة.