ساني يرفض عرضاً مغرياً من المان سيتي لتمديد عقده

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن الجناح الألماني ليروي ساني رفض عرضاً مغرياً من نادي مانشستر سيتي لتمديد عقدع مع الفريق وسط أخبار تربطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

ويحصل الألماني الدولي على راتب قيمته 105.000 جنيه إسترليني أسبوعياً في عقد يمتد حتى عام 2023 ، وعرض النادي الإنجليزي عليه رفع راتبه إلى 170.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، للتوقيع على عقد جديد.

ويسعى بايرن ميونخ إلى إعادة ساني إلى الدوري الألماني لكنهم يواجهو مشكلة في تلبية مطالب المان سيتي العالية والمقدرة بـ 140 مليون جنيه إسترليني. وأخبر السيتي ساني أنه حر في المغادرة في حال تلبية بايرن للمبلغ المطلوب.

وبرفض عرض المان سيتي للتجديد سيخسر اللاعب 10.92 مليون جنيه إسترليني خلال الموسمين المتبقيين في عقده بخسارة بقيمة 65000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

تزعم مصادر في ألمانيا أن بطل الدوري الألماني قد قدم عقداً لساني مدته خمس سنوات بقيمة 18.31 جنيهاً إسترلينياً سنوياً ، بما في ذلك المكافآت، أي حوالي 350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

المان سيتي مصمم على الحفاظ على ساني لمدة عام آخر على الأقل، إلا إذا طلب اللاعب المغادرة واستيفاء سعر الطلب.