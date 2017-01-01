برشلونة يجهز لبدء المفاوضات مع باريس بشأن نيمار

وكالات / سما /

كشف موقع جول العالمي أن نادي برشلونة الإسباني قد بدأ يجهز لبدء المفاوضات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التوقيع مع نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا تزال أنباء عودة البرازيلي المحتملة إلى كامب نو هذا الصيف تسيطر على الصحافة الأوروبية والمواقع الرياضية العالمية، حيث أعلن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أنه يريد العودة إلى النادي الكتلوني، حيث تألق وحصد الألقاب وشعر بالراحة والسعادة.

نجم السليساو كان قد غادر كتلونيا في عام 2017 بعد دفع قيمة الشرطك الجزائي في عقده آنذاك، والتي بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه لم يستطع التأقلم في باريس وتوترت العلاقة بينه وبين إدارة النادي الباريسي، التي ضاقت ذرعاً بسلوك المشاهير من نجومها !.

موقع جول ذكر من خلال مصادر له أن مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية على دراية برغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة، وأن الانتقال كان من الممكن أن ينتهي بالفعل لو كان النادي الذي يود نيمار الذهاب إليه هو نادٍ آخر غير برشلونة.

هذا على خلفية توتر العلاقة بين الناديين، منذ الحديث عن انتقال فيراتي نجم باريس إلى البرسا، ثم رحيل نيمار بالشرط الجزائي في 2017.

وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من استمرار أزمة نيمار سيكون له أثر سلبي على نادي ملعب حديقة الأمراء، إلا أن باريس لن يسهل مهمة برشلونة لاستعادة نيمار.