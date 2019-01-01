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فان دي بيك: الانتقال إلى ريال مدريد أمر عظيم

الأحد 04 أغسطس 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دي بيك: الانتقال إلى ريال مدريد أمر عظيم


وكالات / سما /

اعترف دوني فان دي بيك، لاعب وسط آياكس أمستردام، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدماته، مشيراً إلى أن الانتقال إلى الفريق الملكي هو أمر عظيم.

وقال فان دي بيك بعد تعادل آياكس مع فيتسه آرنهيم في الدوري الهولندي قبل قليل: “نعم ريال مدريد تحدث مع آياكس أمستردام بشأن التعاقد معي”.

وتابع في نفس السياق: “نعم وكلاء أعمالي تواصلوا مع ريال مدريد وتواصلوا مع آياكس أيضاً، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر”.

وأضاف: “هتافات الجمهور لبقائي؟ البقاء في آياكس لموسم آخر ليس بالأمر السيئ لكن الانتقال إلى ريال مدريد شيء عظيم”.

يذكر أن فان دي بيك كان أحد أبرز عناصر آياكس أمستردام في الموسم الماضي، وخاصة عندما تألق بشكل لافت في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع فان دي بيك، بسبب تعثر صفقة بول بوجبا، حيث يتمسك مانشستر يونايتد بخدمات النجم الفرسني ويرفض التخلي عنه بأقل من 180 مليون يورو.

#فان دي بيك #ريال مدريد

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