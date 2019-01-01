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سولشاير يعلنها: بوجبا باقٍ في اليونايتد وصفقة ماجواير انتهت

الأحد 04 أغسطس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يعلنها: بوجبا باقٍ في اليونايتد وصفقة ماجواير انتهت


وكالات / سما /

أدلى السيد أولي جنار سولشاير المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتصريحات مهمة للغاية عقب الفوز الودي على ميلان الإيطالي.

وكان الشياطين الحمر قد حققوا النصر على حساب الروسونيري بفضل ركلات الترجيح التي انتهت 5-4 لمصلحة أحمر مانشستر، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر مباراة كأس الأبطال الدولية الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وقعا على هدفي اليونايتد في مباراة الليلة، بينما سجل فيكتور ليندلوف مدافع فريق ملعب أولد ترافورد هدفاً عكسياً في مرماه، وأتى هدف ميلان الآخر عن طريق لاعب الوسط المميز سوسو.

المدرب النرويجي أنهى الجدل بشأن إمكانية انتقال بول بوجبا، لاعب الوسط الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث قال “ليس لدي أي شك، بول بوجبا سوف يبقى في مانشستر يونايتد هذا الصيف”.

كما أعلن المدرب الشاب الانتهاء من صفقة التعاقد مع هاري ماجواير نجم دفاع ليستر سيتي الإنجليزي، ليكون ثالث صفقات اليونايتد هذا الصيف بعد كل من دانييل جيمس ووان بيساكا.

#سولشاير #بوجبا #مانشستر يونايتد

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