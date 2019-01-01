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دورتموند يقهر بايرن ميونخ ويحرز السوبر الألماني

الأحد 04 أغسطس 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يقهر بايرن ميونخ ويحرز السوبر الألماني


وكالات / سما /

نجح بوروسيا دورتموند، في إحراز كأس السوبر الألماني بفوزه على بايرن ميونخ، بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وكانت البداية البداية هادئة، وشهدت الدقيقة 15 أول فرصة خطيرة، بعدما خرج نوير بعيداً عن مرماه لمسافة 30 متراً محاولاً إحباط هجمة مرتدة سريعة لكن باكو ألكاسر فاجأه بتسديدة مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي مطلع الشوط الثاني، خسر تياجو ألكانتارا الكرة في وسط الملعب بعد ضغط من رويس لتصل إلى جادون سانشو الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه مدافعين قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه ألكاسير الذي سددها زاحفة في الزاوية السفلى لشباك مانويل نوير.

وفي الدقيقة 69، استغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليعزز تقدمه عندما ركض سانشو بالكرة لمسافة 30 متراً على الجهة اليمنى وسدد الكرة بين ساقي نوير الذي خرج لملاقاته.

وحاول بايرن ميونخ تقليص النتيجة، لكن جميع مناوراته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بتفوق بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، ليحرز اللقب عن جدارة واستحقاق.

#بوروسيا دورتموند #بايرن ميونخ

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