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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من جنين والقدس

الأحد 04 أغسطس 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 مواطنين من جنين والقدس، بعد اقتحامها عدداً من منازل المواطنين وتفتيشها.

وفي قرية العيساوية بالقدس فتش جنود الاحتلال منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها، قبل أن يعتقلوا كلا من: محمد مرعي درباس، وعلي محمد علي عبيد، وعدي داري، وعلاء أحمد داري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد الغزاوي ونصار جابر أثناء مرورهما على حاجز مخيم شعفاط، واعقتلت من بلدة سلوان أحمد وجمال الغول.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية جنوب غرب جنين، واعتقلت كلا من: فراس أبو فراشة أبو الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة.

في حين قالت وسائل إعلام عبرية الليلة إن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين بدعوى محاولتهم عبور السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة.

#الاحتلال

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