توقيع اتفاقية بين مؤسسة تعاون لحل الصراع والممثلية الفنلندية

وقعت مؤسسة تعاون لحل الصراع ممثلة بعضو مجلس الادارة سامي حسونة، اتفاقية مع الممثلية الفنلندية ممثلة بالسفيرة الفنلندية آنّا- كايسا هيكّينين.

جاء ذلك لتنفيذ مشروع "المرأة الفلسطينية في منع النزاع وبناء السلم الأهلي"، وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية أمس الثلاثاء 30/07/2019 في مكتب مؤسسة تعاون لحل الصراع في مدينة البيرة.

وهدف المشروع الى تمكين النساء لقيادة التدخلات والمناصرة التي من شأنها أن تزيد من مشاركتهن في الجهود الوطنية من أجل بناء السلم الأهلي والأمن المحلي، وذلك من خلال بناء قدرات القيادات النسائية في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات وذلك في حقل تحليل النزاعات والوقاية منها وحلها، ومن المتوقع خلال المشروع إنشاء وحدات لمنع النزاعات بقيادة النساء على مستوى المؤسسات القاعدية والمجتمع المحلي. حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع على مدار أربعة عشر شهراً في كل من حزما وشعفاط شرقي القدس ويطا والبلدة القديمة والمعروفة بـ H2 في مدينة الخليل.