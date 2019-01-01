ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 12 الإخبارية وكانت نتائجه "الليكود واتحاد أحزاب اليمين لا يستطيعون تشكيل حكومة، واعلان ليبرمان انه اذا لم تشكل حكومة وحدة وطنية فسوف يدعو حزب الليكود الى استبدال نتنياهو، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم الاحد.

ومن أبرز العناوين:

هآرتس:

-شرطة تكساس: قتلى وجرحى في مركز للتسوق 18 قتيلا وعشرة جرحى

- ليبرمان: اذا لم يتفق غانتز ونتنياهو على تشكيل حكومة وحدة وطنية.. سوف اطلب من الليكود ترشيح شخص آخر

- الجيش الإسرائيلي: تم القبض على فلسطينيين اثنين يعبران الحدود من غزة إلى إسرائيل بقنبلة غازية وسكين

- يائير جولان: يجب ان يكون وزير عربي في كل حكومة إسرائيلية

- منظمة حقوق الانسان: اكثر من 700 شخص اعتقلوا في مظاهرة في موسكو

- استطلاع للرأي أجرته القناة الإخبارية 12: الليكود يتفوق على الأزرق والأبيض وتكتل اليمين يحصل على 42 مقعدا.. بينما شاكيد تحصل على 12 مقعدا ثالث اكبر كتلة في الكنيست.

#معاريف:

- استطلاع للرأي أجرته القناة الإخبارية 12: 59 % لا يؤيدون حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع ليبرمان

- براك خارج الكنيست وفقا لاستطلاع الرأي

- 18 قتيلا على القل في حادث اطلاق نار في مركز للتسوق في تكساس

- ليبرمان في مقابلة صحفية: لن أشارك في حكومة غير حكومة وحدة وطنية وادلشتين هو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة... رد ادلشتاين رئيس الكنيست ان نتنياهو هو مرشحنا لرئاسة الحكومة القادمة

-في مقابلة مع القناة الإخبارية 13 اشارت شاكيد الى انها تفضل حكومة برئاسة نتنياهو لان غانتز رجل يساري

- شاكيد ارغب في العودة الى وزارة العدل

# إسرائيل اليوم:

-الان اصبح واضحا ان ليبرمان يريد حكومة يسارية

- في تكساس ما لا يقل عن 18 قتيلا جراء اطلاق النار عليهم في مركز تجاري

- السعودية تمنح تصريحا للمرأة بالسفر الى الخارج بدون مرافق وبدون إذن من أي رجل

- الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الحدودي مع غزة

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ونفي الرئاسة أنباء اسرائيلية حول توتر العلاقات الفلسطينية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- لجنة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل تعقد اجتماعها الأول والرئيس يؤكد استمرار خطوات الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي

- الرئاسة تنفي أنباء إسرائيلية حول توتر العلاقات الفلسطينية السعودية

- مواجهات في كفر قدوم وتوغل إسرائيلي شرق البريج

- الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف سياسة الهدم

- هدوء في مخيم عين الحلوة بعد السيطرة على معقل جماعة العرقوب

- منصور: الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل في "قائمة العار" بشأن الانتهاكات بحق الأطفال

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

- الرئاسة: ما ورد في صحيفة اسرائيلية حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية اشاعات مغرضة

- فلسطين تعرب عن استيائها من عدم ادراج اسرائيل في "قائمة العار" لارتكابها انتهاكات بحق الأطفال

- الرجوب: دوري كرة القدم في خطر بسبب الأزمة المالية

- مصرع طفل ومواطنين في 3 حوادث متفرقة برام الله والخليل

* "الأيام":

- الرئيس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل

- الاحتلال يحذر عائلة شهيد في العيسوية من إقامة مأدبة طعام عن روحه

- مواجهات في كفر قدوم وفشل كمائن الاحتلال في اعتقال المشاركين

- الرئاسة تعبر عن استيائها لما ورد في صحيفة اسرائيلية حول وجود توتر مع السعودية

- منصور: الأمم المتحدة لم تدرج اسرائيل في "قائمة العار" بشأن الانتهاكات بحق الأطفال

- الأمم المتحدة: سياسة اسرائيل بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين جرائم يحاسب عليها القانون الدولي

- لأول مرة.. السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)