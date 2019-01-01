سفير إسرائيلي يشكو من "التمييز العنصري" في مطار تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

اشتكى السفير الإسرائيلي لدى بنما رضا منصور، من معاملة سيئة تلقاها هو وعائلته خلال فحص أمني في مطار بن غوريون الإسرائيلي، معتبرا ما مر به "تمييزا عنصريا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن السفير الإسرائيلي قوله، إن حارسة تعرضت له عند مدخل المطار، مشيرا إلى أنها "تحدثت إليه وإلى أبناء عائلته بصورة غير مهذبة خلال فحص أمني".

ووفقا لـ"مكان"، فقد ألمح رضا إلى "تعرضه وعائلته لتمييز عنصري"، مؤكدا أنها سمحت لهم بدخول المطار فقط بعد كشفه أنه يشغل منصبا في السفارة الإسرائيلية في بنما.

وردا على ذلك، قال الناطق باسم سلطة المطارات والمعابر الحدودية، إن إجراء "عمليات الفحص الأمني يتم بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".

وأضاف أن "حارسة الأمن تحمي مواطني الدولة بمن فيهم منصور وعائلته، وأن تصرفها لم تشبه شائبة".

وينتمي السفير رضا منصور إلى الطائفة الدرزية وهي أقلية في إسرائيل.