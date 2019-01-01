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حماس: قيادة السلطة ما زالت تعول على العلاقة مع الاحتلال والتسوية معه

السبت 03 أغسطس 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قيادة السلطة ما زالت تعول على العلاقة مع الاحتلال والتسوية معه


غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن عقد "مؤتمر الاشتراكية الدولية" في رام الله و"تل أبيب" بشكل مشترك ومتزامن؛ هو استمرار لسياسة التطبيع التي تمارسها قيادات السلطة الفلسطينية مع جهات في دولة الاحتلال.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم: "مثل هذا السلوك من قيادة السلطة يشجع بعض الجهات في الإقليم التي تطبع مع الاحتلال على زيادة جرعة التطبيع، وتضعف حالة النضال التي تهدف إلى مقاطعة الاحتلال وعزله".

وأشار إلى أن عقد المؤتمر بهذه الطريقة يدلل على أن قيادة السلطة ما زالت تعول على العلاقة مع الاحتلال وإمكان التسوية معه، بالرغم من الفشل الذريع لهذا المسار، وتنكّر الاحتلال لكل الاتفاقات، كما أن ذلك يتناقض مع حديث السلطة عن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال.

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