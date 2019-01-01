  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

السبت 03 أغسطس 2019 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل


رام الله / سما /

أعلن مسؤول في اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أنها لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها، السبت، أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة إليها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة اكتفت لدى اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله باستعراض الخطوط العريضة لعملها.

وأوضح المسؤول أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على الفور، بما في ذلك البت بمستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل، على أن يتم البحث أكثر وتحديد الخيارات فيما يتعلق بالخطوات الفلسطينية المقبلة ودراسة تداعيات الأمر.

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أن عباس أكد استمرار خطوات الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والبحث عن بدائل عربية، خاصة الأردن والعراق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن اللجنة التي شُكلت في اجتماع القيادة الفلسطينية في 25 من الشهر الماضي اجتمعت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس عباس.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع استهدف "البدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاماً بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها".

وأضافت الوكالة: "ستستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".

ولم تعلن الوكالة التشكيلة الكاملة لأعضاء اللجنة، لكن الصورة الرسمية للاجتماع أظهرت مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

صحيفة: لماذا هاجم مؤيدون لفلسطين نائبة عمالية وكيف ردت؟

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا

إجراءات أردنية لمنع تكرار «طقوس يهودية» في مواقع سياحية والملك رفض مقابلة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

11

شاهد بالتفاصيل.. سرايا القدس تنشر فيديو يرصد مراحل تطور راجمات الصواريخ لديها

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

طلاب

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

513172M

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا