حمدان: علاقة حماس بإيران أخذت منحى جديد بعد زيارة وفدها لطهران

طهران /سما/

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، أن "جميع التهديدات ضد "المقاومة" لن تثمر وأن مصيرها الهزيمة".

جاء ذلك خلال لقائه حسين شيخ الإسلام مستشار وزير خارجية إيران السابق. وفق ما ورد عبر موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال حمدان إن "تجاربنا باعتبارنا محوراً للمقاومة خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن النصر هو للمقاومة"، معتبراً زيارة وفد حماس لإيران بأنه تحولاً جوهرياً في العلاقات الثنائية.

وشدد على أن العلاقات بين حماس وإيران "أخذت منحى جديداً، لافتاً إلى أن "جميع الجهود المبذولة لانجاح صفقة ترامب مصيرها الفشل".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أكد أن الزيارة التي أجراها وفد الحركة مؤخرًا إلى طهران ( 22 تموز الماضي) استراتيجية وتاريخية، مشددًا على أن الإيرانيين لم يطلبوا من الحركة استعداء أحد من الدول سوى إسرائيل.

وشدد العاروري على أن "حماس بتصديها لإسرائيل هي مدافعة عن كل الأمة، بما فيها إيران والسعودية، وشعوب المنطقة وحكوماتها".

وأكد أن إيران أبدت الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم –رغم حالة الحصار عليهم- وهم ليسوا خجلون لتقديم هذا الدعم أو محرجين، وقلما تجد من يتبنى هذا الأمر، وهم لم يطلبوا أن تكون علاقتهم موجهة ضد أحد (دولة عربية أو إسلامية) سوى إسرائيل.