مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ليست للبيع، وإن كافة إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية لن تغير من واقع فلسطينية المدينة.

واضاف خلال حفل تخريج المخيم الصيفي الذي نظمته مؤسسة ايلياء للتنمية ومدرسة مارمتري وجمعية سيدة البشارة بالبلدة القديمة بالعاصمة، أن القيادة الفلسطينية قد حسمت موقفها وتجدد التأكيد عليه بان القدس عاصمة دولة فلسطين، وان الرئيس محمود عباس اوضح للعالم اجمع ان القدس ستبقى فلسطينية عربية.

واكد أن البلدة القديمة بالقدس على سلم اولويات القيادة، التي تعمل على توفير كافة مقومات الصمود لأهلنا هناك، مشددا على ان القيادة بدأت بإجراءات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وان القرارات الاخيرة ستكون موضع التنفيذ، وأن مرحلة الاتفاقيات قد انتهت ولن نكون الطرف الملتزم بها بينما حكومة الاحتلال ألغت كل شيء وتعمل بدعم أميركي على إنهاء السلطة الفلسطينية لخلق حالة من الفوضى وهدم كافة الإنجازات.

وكان نائب مدير مدرسة مار متري طوني حنا قد رحب بالحضور، موضحا كافة الاجراءات التي تواجه المدارس الفلسطينية من قبل الاحتلال بالبلدة القديمة بالعاصمة القدس.

ومن جانبه قال المطران منيب يونان، ان الكل الفلسطيني مستهدف بالعاصمة، وان توفير الدعم والصمود للمؤسسات الفلسطينية بالقدس يساهم في تعزيز الصمود الفلسطيني امام هجمة الاحتلال وادارة ترامب التي تعطي الاحتلال كل الدعم.