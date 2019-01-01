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ليبرمان: نتنياهو غير لائق لرئاسة الوزراء ويدعوه لمواجهة صحفية

السبت 03 أغسطس 2019 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو غير لائق لرئاسة الوزراء ويدعوه لمواجهة صحفية


القدس المحتلة / سما /

دعا افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا، مساء اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مواجهة صحفية، مضيفا لكنه لن ياتي لانه يخاف.

وبحسب القناة 12 العبرية، قال ليبرمان: فلنجلس في مواجهة صحافية، أنا أضمن له إذا جاء إلى الاستوديو فسوف أضبط نفسي، لكن لماذا لن يأتي؟ لأنه خائف، لأنه يعلم أن حالته يائسة، أدعوه للمواجهة في هذا الاستوديو أو في أي استوديو آخر.

وتابع:  إذا لم أدعم أي من الطرفين -اليمين واليسار-، سأطلب من أعضاء الليكود وضع شخص آخر بدلا من نتنياهو، لديهم ما يكفي من المرشحين من يستحق أن يكون بدلا من نتنياهو، يمكن أن يكون يولي إدلشتاين مرشحًا يستحق.

واردف: لن نذهب إلى انتخابات أخرى، وسيتعين على الليكود أن يفكر ملياً في ما يفعلونه، لا أستبعد خيار الترشح لتشكيل الحكومة بدلا عن الليكود إذا فشل نتنياهو.

وهاجم ليبرمان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قائلا:  يبدو أن الرجل غير لائق لرئاسة الوزراء

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