أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

غزة / سما /

اجتمعت اللجنة المكلفة بوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك برئاسة محمود عباس رئيس دولة فلسطين، للبدء بتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية "وفا" صورة لأعضاء اللجنة دون ذكر الأسماء، ومن المتابعة يمكن تحديدها وهي كالتالي:

1- د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

2- صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثل عن ( فداء)

3 - حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية

4 – قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية

5 - رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية

6 – مجدي الخالدي مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدبلوماسية

7 – محمود العالول نائب رئيس حركة فتح

8 – احمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،عن النضال الشعبي

9 – شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني

10 – روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

11 – زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

12 د. محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

13 – اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة

14 – بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن حزب الشعب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ستجتمع اليوم لوضع الاليات الفورية لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية أن القيادة تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، مشيرا الى استمرار التحرك مع الامم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع اليات لتنفيذ اليات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية.

وتعقيبا على الانباء التي تحدث عن أن ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية" ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالاضافة الى إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، قال رافت إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم انحاء الضفة بضمها لـ"اسرائيل" ومنع شعبنا من اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بحيث تضم قطاع غزة والضفة.