في ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد أبو عمار.. هنية ومزهر يفتتحان فعاليات كأس الشهيد "غسان كنفاني" لكرة السلة

غزة / سما /

افتتح عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، والأستاذ جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، انطلاق فعاليات كأس فلسطين للمحافظات الشمالية في كرة السلة، وذلك في صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك بحضور أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والشخصيات الرياضية، وخليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد السلة وأعضاء الاتحاد، بالإضافة لرؤوساء وممثلي الأندية المشاركة.

وأعلن هنية رعايته لكأس السلة التي تحمل اسم الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، تقديراً لمسيرته العطرة في كافة المجالات، ولتعزيز سيرة القادة العظام في نفوس الشعب الفلسطيني.



ونقل هنية، رسالة وتحية السيد مروان كنفاني للأسرة الرياضية على الوفاء لحياة ومسيرة الراحل غسان كنفاني، مؤكداً على لحمة ووحدة ابناء الوطن الواحد من خلال ما تقدمه الرياضة الفلسطينية.

بدوره شكر مزهر، جهود اتحاد السلة ومؤسسة أمواج برئاسة هنية على رعاية البطولة التي حملت اسم الشهيد كنفاني، لتكون دليل على الوفاء لأرواح القادة الشهداء.

وتمنى مزهر، التوفيق للجان المنظمة ولكافة الفرق المشاركة وأن تقدم أفضل ما لديها من أجل رفعة واسم الراحل "كنفاني".

الجدير ذكره أن الجولة الافتتاحية اقيمت بانطلاق مبارتين الأولى جمعت غزة الرياضي وخدمات البريج، والمباراة الثانية ستجمع بين شباب المغازي وخدمات دير البلح على صالة سعد صايل.