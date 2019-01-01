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أبو شمالة: الصمت الدولي وعجز السلطة يشجعان إسرائيل على المضي في جرائمه

السبت 03 أغسطس 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شمالة: الصمت الدولي وعجز السلطة يشجعان إسرائيل على المضي في جرائمه


غزة / سما/

أدان النائب ماجد أبو شمالة، صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعجز السلطة عن فضح تلك الجرائم وتشكيل جبهة رفض لها.

وقال أبو شمالة عبر صفحته "فيسبوك"، السبت، إن " جيش الاحتلال ماض في مخططاته، من أجل كسر الإرادة الفلسطينية، من خلال استهداف كل ما هو فلسطينيي الحجر والبشر، موسعًا موجة إجرامه بحق أهلنا في القدس العربي، والتي وصلت حد استدعاء أطفال لم تتجاوز أعمارهم الأربعة سنوات، للتحقيق دون خجل أو خشية، نتيجة للصمت المريب من المجتمع الدولي، الذي شكل مظلة حماية لهذه الممارسات الخارجة عن الاخلاق والأعراف الدولية".

وتابع: "الأكثر إيلامًا هو العجز الفلسطيني الرسمي عن فضح هذه الممارسات، وتشكيل جبهة رفض لها، أو تشكيل وحدة حال داخلية تنصهر فيها كل الجهود الفلسطينية في بوتقة عمل مشترك وموحد، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الكل الفلسطيني لتقييم المرحلة وإيجاد آليات نهوض بالواقع والقضية الفلسطينية".

وثمن دور المملكة الأردنية، شعبًا وحكومة وملكًا على دورهم المساند للشعب الفلسطيني وقضيته، ورفض الملك أن يكون جزء من المؤتمرات التي تضر بالقضية الفلسطينية، كما نجدد دعوتنا للدولة اللبنانية التي نحترم ونقدر شعبها، مؤكداً على الشراكة معهم في الدم والمصير، الرجوع عن قرارات وزير العمل التي تزيد من معاناة أبناء شعبنا في لبنان، وتؤدي لتجويع الآلاف منهم في توقيت يتزامن مع وعد ترامب المشؤوم، و تشتد فيه المؤامرة على القضية الفلسطينية من كل حدب وصوب".

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