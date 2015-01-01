القسام يعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

غزة / سما/

اعلن" أبو حمزة" الناطق باسم مخيمات طلائع التحرير التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن اختتام فعاليات المخيمات التي حملت اسم "للقدس ماضون" بعد إنهاء البرنامج التدريبي المخصص لكل مرحلة.

وأكد أبو حمزة في تصريح صحفي، أن أعداد المشاركين في المخيمات بلغ أكثر من 35 ألف فتى في قطاع غزة، خلال مراحل المخيمات التي امتدت لأسبوعين.

وقال "احتوت المخيمات على برامج عدة، كان منها التدرب على السلاح، وتدريبات في مجال الدفاع عن النفس واللياقة البدنية، وكذلك في مجال الدفاع المدني والاسعاف الأولي، وكذلك تقويم الجانب السلوكي من خلال تعزيز قيم التسامح، وتحصين الشباب روحيًا وفكريًا وأمنيًا".

وكانت كتائب القسام أعلنت في العاشر من الشهر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمخيمات طلائع التحرير لعام 2019م، والتي استهدفت المرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية فما فوق، في جميع المواقع العسكرية التابعة لها، والمساجد القريبة منها.

يذكر أن شرارة مخيمات طلائع التحرير انطلقت في عام 2015 وتجددت في العام 2016.