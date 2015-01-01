  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام يعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

السبت 03 أغسطس 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير


غزة / سما/

اعلن" أبو حمزة" الناطق باسم مخيمات طلائع التحرير التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن اختتام فعاليات المخيمات التي حملت اسم "للقدس ماضون" بعد إنهاء البرنامج التدريبي المخصص لكل مرحلة.

وأكد أبو حمزة في تصريح صحفي، أن أعداد المشاركين في المخيمات بلغ أكثر من 35 ألف فتى في قطاع غزة، خلال مراحل المخيمات التي امتدت لأسبوعين.

وقال "احتوت المخيمات على برامج عدة، كان منها التدرب على السلاح، وتدريبات في مجال الدفاع عن النفس واللياقة البدنية، وكذلك في مجال الدفاع المدني والاسعاف الأولي، وكذلك تقويم الجانب السلوكي من خلال تعزيز قيم التسامح، وتحصين الشباب روحيًا وفكريًا وأمنيًا".

وكانت كتائب القسام أعلنت في العاشر من الشهر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمخيمات طلائع التحرير لعام 2019م، والتي استهدفت المرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية فما فوق، في جميع المواقع العسكرية التابعة لها، والمساجد القريبة منها.

يذكر أن شرارة مخيمات طلائع التحرير انطلقت في عام 2015 وتجددت في العام 2016.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

صحيفة: لماذا هاجم مؤيدون لفلسطين نائبة عمالية وكيف ردت؟

إجراءات أردنية لمنع تكرار «طقوس يهودية» في مواقع سياحية والملك رفض مقابلة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

11

شاهد بالتفاصيل.. سرايا القدس تنشر فيديو يرصد مراحل تطور راجمات الصواريخ لديها

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

طلاب

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

513172M

غزة: اتحاد المقاولين يقرر وقف المشاركة في أي عطاءات جديدة وتعليق مقاطعة الاونروا

التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم