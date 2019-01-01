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الخليل: مصرع طف جراء سقوط جدار عقب حادث سير

السبت 03 أغسطس 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: مصرع طف جراء سقوط جدار عقب حادث سير


الخليل / سما /

لقي طفل يبلغ من العمر عامين اليوم مصرعه نتيجة سقوط جدار استنادي عليه بسبب حادث سير وقع بمدينة الخليل .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات " بأن الطفل قد ادخل إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابا بجروح بالغة الخطورة جراء سقوط جدار استنادي على جسده . حيث أعلن الاطباء عن وفاته بعد دخوله إلى المستشفى بدقائق متأثرا بجراحه الخطيرة " .

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم أبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة . حيث تبين بان سقوط الجدار بسبب صدمه من قبل شاحنة .

واكد مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .

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