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هنية يُبارك تتويج فريق نجوم كنعان ببطولة النرويج الدولية ويهنئ الشاطئ على مشاركته المشرفة

السبت 03 أغسطس 2019 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يُبارك تتويج فريق نجوم كنعان ببطولة النرويج الدولية ويهنئ الشاطئ على مشاركته المشرفة


غزة / سما /

بارك عبدالسلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، تتويج فريق كنعان الفلسطيني لكرة القدم ( الفدائي الصغير) التابع لمعهد كنعان التربوي النمائي، ببطولة كأس النرويج الدولية للأشبال نوروا كاب (NORWAY CUP).
 
كما وقدم هنية التهنئة لبعثة نادي خدمات الشاطئ بوصول الفريق إلى دور ١٦ من بطولة كأس النرويج الدولية، وتمنى لهم التوفيق في قادم المشاركات والبطولات.

وقال هنية :" إن ما حققه هؤلاء الأشبال مدعاة فخر واعتزاز للأسرة الرياضية ويعكسُ مدى التطور الذي شهدته الرياضة الفلسطينية عامةً وفي غزة على وجه الخصوص".

يذكر أن فريق نجوم كنعان الفلسطيني تمكن من تحقيق إنجاز نوعي بتتويجه ببطولتين خارجيتين، حيث توج قبل أسبوع بلقب بطولة الدنمارك، ليسجل لنفسه انجاز ثاني في فترة قصيرة.

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