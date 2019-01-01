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كوخافي وقادة الجيش يعارضون نقل شعبة الاستخبارات إلى النقب

السبت 03 أغسطس 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي وقادة الجيش يعارضون نقل شعبة الاستخبارات إلى النقب


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع واللا العبري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آفيف كوخافي وكبار المسؤولين العسكريين بالجيش يعارضون إنشاء مركز شعبة الاستخبارات بالجيش عند مفترق ليكيت بالنقب لصعوبة المواصلات إليه.

وأشار الموقع إلى أن المعارضة تأتي نظراً لعدم وجود محطة قطار للتوصيل إلى تجمع الاستخبارات من المنطقة الوسطى.

ونقل عن أحد المسؤولين في الأمن قوله، إن الجيش يعارض بشدة إنشاء مركز الاستخبارات دون محطة قطار تنقل الجنود يومياً من النقب إلى المناطق الوسطى، ونعتقد أن هناك نية لدى الجيش لمعارضة ذلك.

وأوضح أن 3 شركات مدنية إسرائيلية تنتظر طرح مناقصات بناء المشروع في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه بعد اختيار الحكومة المقبلة قد يؤخذ قرار بعدم إنشاء المشروع في النقب.

ونوه الموقع إلى أن بناء سكة حديدة مباشرة من المنطقة الوسطى نحو النقب سيكلف مليارات الشواكل وهذا الأمر تعارضه وزارة النقل والمواصلات الإسرائيليية.

ولفت الموقع إلى أن كبار مسؤولي الجيش اقترحوا نقل مكان بناء المشروع من مفترق ليكيت بالنقب إلى منطقة شمال بئر السبع وبالتالي توفير تكلفة بناء خط السكة الحديدية.

ومن المقرر وفق الخطة أن يعمل في مركز الاستخبارات 13 ألف و500 جندي للخدمة في المركز من بينهم 4500 كوظيفة دائمة.

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