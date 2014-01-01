الطباع: واقع المعابر بغزة لم يتغير خلال 2019

غزة / سما /

قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم السبت، إن واقع المعابر في القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، لم يغير ولم يطرأ أي جديد عليه، وبقيت المعابر مغلقة باستثناء كرم أبو سالم الذي يعمل وفق الآليات المتبعة منذ سنوات.

وأوضح في تصريح صحفي له، أن عدد ساعات العمل ونوع وكميات البضائع لا زالت كما هي، خاصةً وأن الاحتلال يواصل منع دخول العديد من البضائع للقطاع وخاصةً المواد الأولية للقطاع الصناعي، كما أنه لا زال يسمح بإدخال مواد البناء بكميات مقننة وفق آلية الإعمار المتبعة منذ عام 2014 المعروفة باسم "GRM".

وبين أن 48824 شاحنة دخلت لغزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من 2019، مقارنةً بـ 59840 في نفس الفترة من عام 2016، بنسبة انخفاض 19.5%. بينما بلغت نسبة شاحنات القطاع الخاصة 45854، مقارنةً بـ 51317 خلال ذات الفترة من العامين، وبنسبة انخفاض 11%.

وأشار إلى أن 2970 شاحنة دخلت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 14621 خلال نفس الفترة من عام 2015، لصالح المشاريع التنموية والمساعدات، لتمثل نسبة الانخفاض فيها نحو 80%.

وقال "كان من المفترض أن تشهد تلك الفترة ارتفاعًا في المساعدات والمشاريع التنموية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع معدلات البطالة الفق". مشيرًا إلى أن معدل البطالة في غزة وصل إلى 46% في الربع الأول من العام الجاري، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 216 ألف شخص.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية، وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعية.

وبين أن عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 1911 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية، مقارنة مع 1581 شاحنة تم تصديرها خلا نفس الفترة من عام 2018، حيث بلغت نسبة الإرتفاع في إجمالي عدد الشاحنات الصادرة 18% في نفس الفترة.

وأشار إلى أن المصدرون والمسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة، ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج، وتنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصًا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، ما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.