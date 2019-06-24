انطلاق أعمال لجنة التطوير والإبداع في جامعة النجاح

نابلس / سما /

عقد في جامعة النجاح الوطنية الاجتماع الأول للجنة التطوير والإبداع المنبثقة عن مجلس أمناء الجامعة بموجب قرار المجلس في اجتماعه الأخير بتاريخ 24/6/2019.

وترأس الجلسة الأولى نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور رامي الحمد الله ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة ومقرر اللجنة المهندس عارف الحسيني، بالإضافة الى أعضاء اللجنة البروفيسور رفعت الصفدي والدكتور هاني النابلسي والاستاذة رولا الشنار والدكتور عمار دويك.

كما انضم للاجتماع كادر الجامعة من ذوي الاختصاص في التخطيط والتطوير والريادة والابداع ومنهم الدكتور محمد السبوع والدكتور علام موسى والدكتور سمير ابو عيشة والدكتور نضال دويكات والدكتور يحيى صالح والأستاذ سليمان الضعيفي.

وافتتح الدكتور الحمد الله الجلسة بكلمة سلط فيها الضوء على رؤية الجامعة التطويرية والجهود التي بذلت وتبذل لرفعة المكانة الاكاديمية والمهنية والمجتمعية للجامعة.

وأكد على ضرورة التعمق بفلسفة التعليم الجامعي وضرورة انتقالها الى مفهوم التعلم المنتج للمعرفة، والقادر على صقل المهارات القيادية والريادية لدى الطلبة.

من ناحية أخرى، أشاد الحمد الله بالجهود الرامية الى الاستثمار الحقيقي في تعزيز النهج التطبيقي في التخصصات الأكاديمية المختلفة.

وفي نهاية حديثه، شدد على أهمية ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم للنهوض بواقعه والتعامل مع تحدياته.

أما الدكتور النتشة، فقد استعرض محاور الخطة الاستراتيجية الخمسية المستقبلية، مؤكدا توجهات الجامعة الحقيقية لتمكين الطلبة من مهارات الريادة والابداع، بالاضافة الى تيسير مسارات البحث العلمي المنتج في الجامعة، خاصة طلبة الدراسات العليا.

واستمعت اللجنة في لقائها التعريفي الأول الى أهم التحديات التي تواجه مسيرة التطوير، وأشاد أعضاؤها بانجازات الجامعة على كافة الأصعدة.

كما ناقشت اللجنة أفكار وتوجهات عديدة من أهمها الاستثمار الفعلي في البحث والانتاج الريادي النوعي، والانتقال من الصورة النمطية للدور الذي تلعبه المؤسسة الاكاديمية الى اعادة بناء المنظومة الحاضنة للتميز والابداع ومأسستها في النظام الجامعي الاكاديمي والاداري، وذلك لتحقق الأثر الملموس على المجتمع الفلسطيني أجمع، وتضمن التفوق المستقبلي على المستوى الاقليمي والعالمي.

يذكر ان لجنة التطوير والابداع في مجلس الأمناء تعمل بشراكة حقيقية مع الجهاز التنفيذي في الجامعة، وتصبو في خطواتها الأولى الى تحديد الأولويات ورسم السياسات التنفيذية ومتابعة الانجاز العملي على أرض الواقع.