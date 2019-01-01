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وفاة داعية سعودي داخل السجن

السبت 03 أغسطس 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة داعية سعودي داخل السجن


الرياض /وكالات/

نقلت حسابات سعوديّة مُعارضة، خبراً مفاده وفاة الداعية السعودي “المُعتقل” صالح الضميري، وذلك في سجن الطرفية السياسي بمحافظة القصيم، حيث تم اعتقاله على خلفيّة مُطالبته إطلاق سراح مُعتقلي الرأي في بلاده.
ويُوارى جثمان الداعية اليوم السبت عصراً، في مقبرة اللقائط، بمدينة سكاكا بمحافظة الجوف، وبحسب مُعارضين فإن الراحل كان يقبع في زنزانة انفراديّة، ومُصاب بمرض القلب، ويقبع في السجون منذ حوالي السبع سنوات.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعوديّة حول وفاة الداعية، سواء تأكيد أو نفي، حيث تتعرّض بين الحين والآخر لانتقادات دوليّة، تُطالبها بالأفراج عن بقيّة المُعتقلين، القابعين منذ سنوات خلف القضبان، فيما يُواجه آخرون أحكاماً بالإعدام، وهي اتّهامات تقول سلطات المملكة أنها تأتي في سياق تحريضي عليها، وقيادتها، والإضرار بسُمعتها، حيث يخضع كُل المُعتقلين إلى مُحاكمات عادلة، وشفّافة.

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