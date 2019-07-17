"المحامين" تحدد الانتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي فقط وبمعدل 80% فما فوق

رام الله / سما /

قرر مجلس نقابة المحامين، تحديد معايير جديدة للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 وما تلاه، وهي ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 80، واقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

واوضح مجلس النقابة في بيان اليوم السبت، ان هذه القرارات جاءت على ضوء الاعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية بخصوص معدلات وفروع القبول لكليات الحقوق، ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق، بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين، وإيمانا من مجلس النقابة بضرورة التركيز على جودة التدريب لأهمية هذه المهنة ودون المساس بالواقع المكتسب لطلبة كليات الحقوق الجالسين على مقاعد الدراسة حاليا.

وبين، ان هذه القرارات جاءت وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج، وتوجهت اليهم مرة اخرى باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.

وكان مجلس النقابة قد دعا بتاريخ 17/7/2019 خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل.