نظمته "فتح"... يوم طبي مجاني في مخيم بلاطة

نابلس / سما /

نظمت حركة "فتح" في محافظة نابلس، يوما طبيا تطوعيا في مخيم بلاطة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والمكاتب الحركية للأطباء والطب المخبري والصيادلة، ونقابة الطب المخبري، وشركات( بير زيت وبيت المقدس والشفاء ونابلس) للأدوية، ومصنع سما(المستودع الوطني للأدوية).

وتم خلال هذه الفعالية الطبية التي اقيمت في مدرسة اليرموك الثانوية للبنات من خلال منطقة الشهيد ياسر عرفات التنظيمية، فحص ومعالجة أكثر من 400 حالة مرضية متنوعة وتقديم الادوية المجانية لهم.

وحضر فعاليات اليوم الطبي اعضاء المجلس الثوري، اللواء جهاد المسيمي وكفاح حرب وتيسير نصر الله، وأمين سر الحركة في المحافظة جهاد رمضان، وعضوا لجنة الاقلي مي قرادة ومهدي ذوقان، ومدير صحة نابلس الدكتور رامز دويكات، وأمين سر "فتح" في المخيم محمد مسيمي.

و أكد رمضان أن حركة فتح تعمل دائما وعلى كافة الأصعدة من اجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هذا اليوم الطبي المجاني يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للحركة وللتأكيد على أهمية العمل التطوعي والاهتمام بالإنسان الفلسطيني.

بدورها اشارت قرادة الى أن الحركة تسعى لتكثيف مثل هذه الأنشطة وتوسيع دائرتها لتشمل كافة شرائح المجتمع، تبعا لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.

وشكرت قرادة شركات الأدوية و وزارة الصحة والمكاتب الحركية المشاركة والأطباء المشاركين وكل من ساهم في إنجاح اليوم الطبي المجاني في المخيم.