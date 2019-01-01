  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نظمته "فتح"... يوم طبي مجاني في مخيم بلاطة

السبت 03 أغسطس 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظمته "فتح"... يوم طبي مجاني في مخيم بلاطة


نابلس / سما /

 نظمت حركة "فتح" في محافظة نابلس، يوما طبيا تطوعيا في مخيم بلاطة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والمكاتب الحركية للأطباء والطب المخبري والصيادلة، ونقابة الطب المخبري، وشركات( بير زيت وبيت المقدس والشفاء ونابلس) للأدوية، ومصنع سما(المستودع الوطني للأدوية).

وتم خلال هذه الفعالية الطبية التي اقيمت في مدرسة اليرموك الثانوية للبنات من خلال منطقة الشهيد ياسر عرفات التنظيمية، فحص ومعالجة أكثر من 400 حالة مرضية متنوعة وتقديم الادوية المجانية لهم.

وحضر فعاليات اليوم الطبي اعضاء المجلس الثوري، اللواء جهاد المسيمي وكفاح حرب وتيسير نصر الله، وأمين سر الحركة في المحافظة جهاد رمضان، وعضوا لجنة الاقلي مي قرادة ومهدي ذوقان، ومدير صحة نابلس الدكتور رامز دويكات، وأمين سر "فتح" في المخيم محمد مسيمي.

و أكد رمضان أن حركة فتح تعمل دائما وعلى كافة الأصعدة من اجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هذا اليوم الطبي المجاني يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للحركة وللتأكيد على أهمية العمل التطوعي والاهتمام بالإنسان الفلسطيني.

بدورها اشارت قرادة الى أن الحركة تسعى لتكثيف مثل هذه الأنشطة وتوسيع دائرتها لتشمل كافة شرائح المجتمع، تبعا لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.

وشكرت قرادة شركات الأدوية و وزارة الصحة والمكاتب الحركية المشاركة والأطباء المشاركين وكل من ساهم في إنجاح اليوم الطبي المجاني في المخيم.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

الأخبار الرئيسية

كوخافي : مقاومة غزّة تحوّلت لجيشٍ نظاميٍّ والصواريخ المُضادّة للدروع هي أكبر تهديد للجيش

طلاب

"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

513172M

لهذه الاسباب .. غزة: اتحاد المقاولين يقرر مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة

التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم

الامم المتحدة ترفض ادراج إسرائيل في قائمة العار لانتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين