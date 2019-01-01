بيرتس: نتنياهو يخشى السلام

القدس المحتلة / سما /

قال عمير بيرتس زعيم حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يخشى السلام ولا يريده ويتهرب من أي مبادرة حقيقية من أجل التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

وأشار بيرتس في تصريحات أوردتها قناة 13 العبرية، إلى أن نتنياهو لم يرغب في يوم من الأيام بالسلام، مبينًا أنه حين كان وزيرًا في حكومته مع تسيبي ليفني، رفض اتخاذ قرار بشأن السلام، إلا أنه لم يفعل .

وأكد أنه سيدعم أي خطة أو مبادرة للسلام، وأنه في مثل هذه الحالة سيمنح نتنياهو شبكة أمان من أجل مثل هذه المبادرة أو الخطة، مشيرًا إلى أن هذا سيكون من خارج مشاركة حزبه لأي حكومة سيقودها نتنياهو وليس من داخلها. مشددًا على أن حزبه لن ينضم لحكومة نتنياهو .